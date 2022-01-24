Совет Госдумы рассмотрит обращение коммунистов к Путину о признании ДНР и ЛНР

Совет Госдумы в феврале рассмотрит обращение фракции КПРФ к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале", - сказал РИА Новости первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев.

Напомним, вчера депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Госдуму проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Предлагается просить президента рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством республик о создании правовой основы межгосударственных отношений. Это решение морально оправдано, уверены авторы.