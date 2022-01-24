24 Января 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Текущая ситуация с коронавирусом в УрФО - не пик, - Якушев

В УрФО в последние дни растёт количество больных коронавирусом. Уральский полпред Владимир Якушев полагает, что текущая ситуация – не пик, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Это ещё не пик. Активный рост заболеваемости будет продолжаться. Большинство болеет нетяжело. Но есть риск, что много людей будут выпадать из производственного процесса. Это может негативно сказаться на таких сферах, как образование, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. Поэтому очень важно организовать работу по экспресс-тестированию работников этих отраслей. Оперативно выявлять заболевших и выводить их из коллективов", - сказал Якушев.

Напомним, в УрФО начался подъем заболеваемости коронавирусом. Рост числа новых случаев отмечен во всех регионах Урала. При этом темпы вакцинации за новогодние праздники несколько снизились, но с началом рабочих дней прививочная кампания пошла быстрее.

Теги: Владимир Якушев, УрФО, коронавирус



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