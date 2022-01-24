24 Января 2022
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Общество Санкт-Петербург
санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

Петербург готовится к новым ограничениям из-за "короны"

Власти Санкт-Петербурга могут ввести в городе новые ограничения из-за коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Это может произойти из-за "осложнения в городе эпидобстановки", заявил губернатор северной столицы Александр Беглов, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, ранее петербургский ресторатор Александр Коновалов подверг критике антиковидную политику Смольного, заявив, что, по факту, большинство заведений не проверяет QR-коды посетителей. По его словам, система электронных пропусков не имеет никакого отношения к борьбе с коронавирусом, а в целом ограничительные меры городских властей направлены на уничтожение бизнеса.

Теги: Санкт-Петербург, Александр Беглов



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