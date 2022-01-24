24 Января 2022
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Политика В России
Коллаж, Андрей Клишас, Павел Крашенинников (2021) | Фото: Накануне.RU

Комитет Госдумы по законодательству одобрил законопроект Клишаса-Крашенинникова о местном самоуправлении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о местном самоуправлении. Об этом журналистам заявил глава комитета Павел Крашенинников (он же соавтор законопроекта).

Документ был внесен в парламент в декабре 2021 года и – как и многие предыдущие инициативы пары Клишас-Крашенинников – вызвал много споров. В новогодние праздники авторы законопроекта презентовали свой документ в регионах, тем не менее, вопросы к нему остались, очевидно, они выразятся в поправках к законопроекту.

В первом чтении законопроект Госдума рассмотрит уже 25 января.

Теги: местное самоуправление, павел крашенинников, госдума, первое чтение



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