Комитет Госдумы по законодательству одобрил законопроект Клишаса-Крашенинникова о местном самоуправлении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о местном самоуправлении. Об этом журналистам заявил глава комитета Павел Крашенинников (он же соавтор законопроекта).

Документ был внесен в парламент в декабре 2021 года и – как и многие предыдущие инициативы пары Клишас-Крашенинников – вызвал много споров. В новогодние праздники авторы законопроекта презентовали свой документ в регионах, тем не менее, вопросы к нему остались, очевидно, они выразятся в поправках к законопроекту.

В первом чтении законопроект Госдума рассмотрит уже 25 января.