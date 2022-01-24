ЦБ прекратил закупку валюты в рамках бюджетного правила на фоне обвала рубля

Напомним, падение рубля и фондового рынка продолжается на фоне обострившихся геополитических рисков и ожидания военного конфликта на Украине.

После приостановки покупки валюты ЦБ рубль несколько укрепился.

Решение о приостановке было принято из-за повышенной волатильности финансовых рынков, приводит "Интерфакс" позицию регулятора.

Центральный банк России на фоне падения рубля к доллару и евро с 15:00 мск понедельника, 24 января, прекратил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.





