24 Января 2022
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Экономика В России
коллаж, бумажный корабль, плавание, деньги, рубль, отток капитала (2018) | Фото: Накануне.RU

ЦБ прекратил закупку валюты в рамках бюджетного правила на фоне обвала рубля

Центральный банк России на фоне падения рубля к доллару и евро с 15:00 мск понедельника, 24 января, прекратил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Решение о приостановке было принято из-за повышенной волатильности финансовых рынков, приводит "Интерфакс" позицию регулятора.

После приостановки покупки валюты ЦБ рубль несколько укрепился.

Напомним, падение рубля и фондового рынка продолжается на фоне обострившихся геополитических рисков и ожидания военного конфликта на Украине.

Теги: цб, бюжетное правило, рубль, обвал



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