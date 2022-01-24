На Ямале власти рекомендовали остановить перевахтовку из-за "короны"

На Ямале окружные власти рекомендовали приостановить перевахтовку из-за коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Рекомендовать не допускать до 6 февраля 2022 г.(включительно) перевахтовку работников, трудящихся вахтовым методом", - говорится в постановлении, подписанном губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

Напомним, в округе осложняется ситуация с коронавирусом, в связи с этим в некоторых больницах округа приостанавливается оказание плановой медицинской помощи.