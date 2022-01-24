24 Января 2022
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Политика За рубежом Украина
НАТО, Североатлантический альянс, учения (2016) | Фото: uapress.info

Германия не намерена поставлять Украине летальное оружие

Власти Германии по-прежнему не собираются поставлять Украине летальное оружие, позиция правительства по этому вопросу остается неизменной, сообщила журналистам заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман. Она также крайне сдержано прокомментировала условия, при которых Германия может пересмотреть это решение.

"На случай, если дело дойдет до вмешательства России или вторжения на украинскую территорию, правительство вместе со своими союзниками готовит ряд мер, которые мы сейчас в отдельности не будем затрагивать", - сказала Хофман. "О дальнейших планах или спекуляциях о том, что, когда, если, я ничего не могу сказать", - цитирует Хофман ТАСС.

Теги: германия, оружие, украина



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