Суд признал спецназовцев ФСБ виновными в налете на бизнесмена в московском банке

Московский гарнизонный военный суд признал виновными восемь человек, среди которых спецназовцы ФСБ, в совершении налета на бизнесмена в банке в 2019 году.

Наказание для подсудимых судья назовет позднее, пишет "Интерфакс".

Ранее прокуратура попросила военный суд приговорить фигурантов уголовного дела к срокам от восьми до 12 лет колонии строгого режима и оштрафовать их. Кроме того, с обвиняемых попросили взыскать в пользу потерпевшего 97 миллионов рублей.

На скамье подсудимых находятся уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" капитан Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ старший лейтенант Артур Власов, сотрудник московского УФНС Дмитрий Чиквин и Дмитрий Казанцев, который является безработным.

Предполагаемый заказчик нападения - бизнесмен Борис Караматов. Он незаконно осуществлявший конвертацию валюты. Николай Стефу и Артур Дзуцев объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Обвиняемые под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, похитив у него 136,5 млн рублей.