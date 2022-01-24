Жительница Карпинска заразила коронавирусом беременную соседку, нарушив самоизоляцию

Городской суд Карпинска оштрафовал местную жительницу за нарушение самоизоляции и заражение соседки коронавирусом. Как сообщает "Вечерний Карпинск", Носитель вируса была контактной первого порядка (контактировала непосредственно с зараженным), потому была обязана соблюдать самоизоляцию, находясь в собственной квартире.

Спустя время в полицию поступил звонок от соседки контактной, которая находилась на 33-й неделе беременности. Она и сообщила, что соседка периодически покидает жилплощадь. Через две недели у беременной женщины был диагностирован коронавирус. В связи с этим против нарушительницы самоизоляции было возбуждено административное дело по ст. 6.3 административного кодекса — "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Однако, так как по ее вине была заражена соседка в положении, суд усмотрел ч. 3 вышеназванной статьи: "[правонарушение], повлекшее причинение вреда здоровью человека".

Таким образом городской суд назначил гражданке штраф в размере 50 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.