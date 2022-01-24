Песков заявил об очень высокой угрозе наступления Украины на Донбасс

Киев сконцентрировал огромное количество военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе, что говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, угроза провокаций со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе сейчас выше, чем ранее.

Представитель Кремля отметил, что каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет "горячие головы" в Киеве для начала наступательной операции. Такая ситуация не может не беспокоить Россию.

Песков призвал страны НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны "даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине", передает "Интерфакс".

Напомним, Запад утверждает, что Россия "продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее". В сегодняшнем заявлении НАТО говорится, что Североатлантический альянс направляет дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины и приведет свои вооруженные силы в состояние боевой готовности.