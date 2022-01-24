Из-за омикрона на Ямале сокращают плановую медпомощь

На Ямале осложняется ситуация с коронавирусом, в связи с этим в некоторых больницах округа приостанавливается оказание плановой медицинской помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

С 24 января плановая медпомощь с сегодняшнего дня частично сокращается в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги, Муравленко, Губкинском, а также Приуральском районе. Ограничения не коснутся экстренной и неотложной помощи.

По словам директора окружного депздрава Сергея Новикова, персонал больниц будет максимально задействован в борьбе с коронавирусом, и, в частности, новым штаммом - омикрон.

"Отличительная черта нового штамма – очень быстрое распространение. Один заболевший омикроном может заразить до 100 человек. Инкубационный период составляет всего два-три дня. Мы отмечаем дополнительную нагрузку на амбулаторную службу. Число вызов врача на дом кратно увеличивается. В некоторых муниципалитетах мы вынуждены временно приостановить плановую помощь, персонал вновь будет максимально задействован в борьбе с коронавирусом", - заявил он.

В семи медучреждениях временно прекращено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной.

Ограничения носят вынужденный характер. Аналогичные меры были предприняты в предыдущие периоды усложнения ситуации с распространением COVID-19. Это помогло стабилизировать ситуацию.