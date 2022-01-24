ФСИН отстранила от руководства начальство калужской ИК-3, где умер заключенный

Руководство ФСИН РФ отстранило от должностей начальника и замначальника ИК-3 в Калужской области, где на прошлой неделе погиб заключенный.

"22 января 2022 г. из УФСИН России по Калужской области поступила информация об обнаружении в медицинской части ИК-3 тела осужденного без признаков жизни. В тот же день в территориальный орган была направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России для проведения всесторонней проверки обстоятельств произошедшего", - говорится в заявлении ФСИН.

Комиссия центрального аппарата службы изучила записи с видеокамер, а также опрос сотрудников ИК и осужденных. "Выявлен ряд грубых нарушений в деятельности учреждения и территориального органа, а также организации работы систем видеонаблюдения", - отметили во ФСИН.

От должностей освобождено руководство колонии – начальник Павел Рыженков и его заместитель Евгений Цыганов. Также сейчас проверяют "уровень ответственности" начальника управления ФСИН по Калужской области Андрея Конева. Материалы проверок будут направлены в следственные органы.