В Свердловской области 36 случаев "омикрона". Большинство заболевших не ездили за границу

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 36 случаев нового штамма коронавируса "омикрон".

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, 12 случаев оказались завозными из-за рубежа: по три из Доминиканской республики и ОАЭ; по два – из Турции и Казахстана и по одному случаю из Египта и Болгарии. А 24 заболевших, у которых выявлен "омикрон", за границу не выезжали и с приехавшими из-за рубежа не контактировали.

Сейчас по каждому случаю проводится эпидрасследование. Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно, у трех человек результат вновь был положительным. Материал от 10 человек пока находится в работе.

При этом 16 заболевших имеют полный курс вакцинации против ковида: 14 человек привиты отечественной вакциной, два – зарубежными. Один пациент был привит только первым компонентом вакцины. Кроме этого, установлен и обследован круг контактных лиц: у двух контактных выявлена РНК вируса.

Управлением Роспотребнадзора приняты меры по госпитализации инфицированных, в том числе направлены иски в суд для принудительной госпитализации четырех человек. Все они были удовлетворены.

Напомним, сегодня стало известно, что в Уральском институте МЧС в Екатеринбурге произошла вспышка коронавируса.