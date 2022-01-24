В Перми после повышения стоимости проезда, продажи гражданских проездных выросли в 50 раз

За две недели действия нового тарифного меню почти 40 тыс. пассажиров городского транспорта купили гражданские и льготные проездные. Продажи первых в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. выросли в 50 раз, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Уже куплено более 11 тыс. гражданских проездных и более 27 тыс. – льготных. По льготным проездным прирост не является существенным, количество покупок осталось примерно на уровне прошлого года. А продажи гражданских проездных выросли в 50 раз с 232 в январе 2021 г. до 11,7 тыс. в наступившем 2022 г. Всего же за прошлый год было продано чуть менее 3 тыс. гражданских проездных. Самым популярным во всех категориях по-прежнему является безлимитный проездной на месяц. На втором месте – безлимитный проездной на 15 дней. Самый большой прирост продаж – более 900% – показывает безлимитный проездной на год.

Напомним, с 10 января 2022 г. начало действовать новое тарифное меню. Стоимость разовой поездки вырастет с 26 до 33 руб. Также отменены бесплатные пересадки. Возмущенные таким решением думы пермяки требовали отставки главы дептранса Анатолия Путина, отмены решения гордумы о повышении стоимости проезда и моратория на её повышение до тех пор, пока не будет пересмотрена методика расчёта тарифа и проанализированы экономические и социальные последствия транспортной реформы.