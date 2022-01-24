Причина? Зима. На Среднем Урале не будут тушить торфяные пожары до наступления плюсовых температур

В Свердловской области не собираются тушить торфяные тления до наступления плюсовых температур. Как поясняют эксперты, чьи слова передает департамент информполитики региона, закидывать снегом возникающие тления бесполезно, так как очаг горения находится под землей. Залить же место возгорания водой до потепления также невозможно.

"Сегодня в области специалисты ведут наблюдение за 17 тлеющими торфяниками. Все они покрыты снежным покровом. Выбросы дыма, в том числе и на расположенном недалеко от города Палкинском торфянике, незначительны. Такой вывод позволяют сделать данные натурного обследования и информация видеосистемы обнаружения природных пожаров - Лесохранитель. Усиление тления торфа в зимний период, как правило, не происходит по причине низких температур и наличия снежного покрова", – заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии – директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Андрей Курьяков.

В департаменте также заявили, что возгорания торфа должны самоликвидироваться зимой при понижении температуры воздуха и остывании торфа, а весной - при прохождении паводковых вод. Если же до схода снежного покрова горение не прекратится, будут уже привлечены дополнительные силы.

При этом все выходные Екатеринбург был окутан смогом, а горожане и сегодня продолжают жаловаться в социальных сетях на удушливый запах гари. Активисты "Экодозора" полагают, что причиной смога мог быть действующий торфяной пожар. Они также отметили, что до весны пожар желательно потушить, так как сейчас к месту можно дойти по льду реки. Весной же придется продираться через лес.

В свою очередь в МЧС еще вчера заявили, что смог на территории Екатеринбурга вызван природными явлениями и безветренной погодой. Также запах гари обусловлен тем, что в частном секторе активно используется печное отопление, а безветренная погода препятствует рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе.