В Уральском институте МЧС – вспышка коронавируса

В Уральском институте МЧС в Екатеринбурге произошла вспышка коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, заболели курсанты и сотрудники института: по данным на 24 января, диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 37 человек. Все инфицированные госпитализированы по эпидемическим показаниям, так как проживают в казармах и общежитии института и могут стать источником заболевания для большого числа людей.

В адрес учебного заведения направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. Обследованы контактные, на объекте проведена заключительная дезинфекция помещений.

Как отметили в надзорном ведомстве, в учреждении выявлены нарушения СанПиН, в том числе касающиеся проведения дезинфекции. Составлен административный протокол, расследование продолжается.

Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла в Серовской городской больнице. Там было выявлено 38 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников и пациентов неврологического отделения. При этом у одного из пациентов обнаружили штамм "омикрон".