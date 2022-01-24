Уровень вакцинации взрослых достиг в России 70% - Минздрав

Уровень вакцинации в России уже достиг 70% взрослого населения, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, сейчас доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее число пациентов в стационарах – непривитые, передает РИА Новости.

Между тем, в России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки – 63 205 случаев, умерли 679 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы – 48,1%", – уточняется в сообщении.

Накануне глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что случаев госпитализаций с "омикроном" среди привитых "Спутником" пока нет. "Во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной "Спутник" нет, соответственно, смертей и тяжелых случаев тоже", - сказал Гинцбург, но добавил, что "официальных данных на тысячах и на десятках тысяч человек пока что, естественно, нет".

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что для победы над эпидемией уровень коллективного иммунитета должен составлять от 80%. Такой уровень уже достигнут в нескольких регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге (и это не мешает Санкт-Петербургу показывать рекордную заболеваемость в новую волну).