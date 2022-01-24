В ХМАО бывший чиновник заплатит за квартиру, которую незаконно отдал мэру

Бывший исполняющий обязанности главы городского поселения Таежный возместит бюджету более 700 тыс руб. Деньги с экс-чиновника взыскал суд в связи с незаконной продажей муниципальной квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в январе 2018 г. и.о. главы Таежный издал распоряжение о заключении с главой поселения договора социального найма жилого помещения. При этом оснований для предоставления мэру поселка и членам семьи квартиры не имелось.

"Семья на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении в администрации поселения не состояла, с соответствующим заявлением в администрацию не обращалась, в порядке очередности указанное жилое помещение не распределялось. В последующем указанное жилое помещение выбыло из муниципальной собственности путем продажи третьему лицу. Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшего и.о. главы поселения ущерба, причиненного преступлением, равного кадастровой стоимости жилого помещения", - говорится в сообщении.

Суд иск удовлетворил. Апелляцию оставил без удовлетворения.

Ранее в отношении и.о.главы поселения вынесен обвинительный приговор, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).