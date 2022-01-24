В Петербурге завели уголовное дело на антимасочника, запустившего в кассира сметаной

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении агрессивного антимасочника, швырнувшего в кассира банкой сметаны. ЧП произошло на прошлой неделе в одном из супермаркетов на Ярославском проспекте.

По данным "Фонтанки", на нападавшего завели дело по статье "Побои" и отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, посетитель магазина ответил нецензурной бранью на просьбу кассира надеть маску, а затем запустил в сотрудника заведения банкой сметаны. Продавец получил ссадины.