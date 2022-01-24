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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: mrsk-ural.ru

Трамвай до Академического. Строители на три месяца перекроют проезд по улице Серафимы Дерябиной 

Движение по улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге будет перекрыто с 12 февраля по 15 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. В этот период строители займутся реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в район Академический.

"Предприятие "Трест Уралтрансспецстрой" закроет движение транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической с 12 февраля по 15 мая 2022 года. Движение транспорта в обоих направлениях будет направлено по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной", - предупредили в администрации.

Напомним, что в случаях дорожных работ, специально для жителей уральской столицы, на официальном портала Екатеринбурга опубликована информационная карта, на которой отмечены все дорожные перекрытия.

Ранее рабочие АО "Трест Уралтрансспецстрой" убрали мини-ветку в районе Академический, спустя всего неделю после торжественного открытия. Муниципальный контракт на строительство трамвайной ветки в Академический был заключен в первом полугодии текущего года и включает в себя два этапа. В ходе первого трамвай пустят по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на ул. Волгоградской около городской больницы №40. Второй этап предусматривает продление ветки до ул. Татищева. Протяженность линии составит 8 км 801 м.

Уже позднее глава города Алексей Орлов дал поручение специалистам МБУ "Мастерская генерального плана" продлить трамвайные пути, которые свяжут район Академический с центром Екатеринбурга, до Широкой речки.

Теги: Серафимы Дерябиной, Академический, трамвайная линия, строители, проезд



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