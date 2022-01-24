24 Января 2022
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Общество В России
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Минздрав разрешил проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 для детей

Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса для детей. Разрешение на это получил центр имени Гамалеи.

Как говорится в реестре разрешений на исследования лекарственных препаратов, речь идет о проведении I-III фаз исследования по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак М".

В исследовании должны принять участие 2200 добровольцев. Его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года.

Отметим, сегодня в российские регионы начали поступать первые партии вакцины "Спутник М". Препарат будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Как сообщало Накануне.RU, после публикации в Instagram о поставке в Свердловскую область детской вакцины "Спутник М", родители раскритиковали губернатора Евгения Куйвашева в социальных сетях, обвиняя в "отравлении" детей.

Эксперты высказывают мнение, что вакцинация подростков не будет особо эффективной, начинать ее следовало, когда "омикрон"-штамм только появился.

Теги: вакцина, дети, коронавирус



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