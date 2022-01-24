Беглов перестал появляться в Смольном, отдав бразды правления "курортной мафии"

«Курортной мафией» журналисты прозвали всех ставленников губернатора Александра Беглова, поскольку все они – выходцы из одного района.

Губернатор Александр Беглов довёл Санкт-Петербург до управленческого хаоса. В Смольном градоначальник почти не появляется, всем заправляют его замы и помощники, говорится в исследовании телеграм-канала «Площадь Восстания».

Автора канала напомнили, что недавно портал Politonline провел расследование в отношении семьи Захватовых, которую в городе называют «смольнинскими решалами». Она пользуется люксовым автопарком элитных машин, зарегистрированных на подконтрольные семье фирмы. Журналисты подозревают, что семья Захватовых получает взятки за решение бизнес-вопросов.

При этом самым влиятельным человеком в окружении Александра Беглова называют Маргариту Рудакову. Журналисты обнаружили прямую связь между ней и градоначальником. Рудакову даже величают «серым кардиналом Петербурга».

К власти вместе с Бегловым пришли и другие выходцы из Курортного района: в частности, депутат ЗакСа Николай Бондаренко, вице-губернатор Анатолий Повелий и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

В исследовании также говорится о единых проектах «курортной мафии»: продаже дач для инвалидов в «Пригородном». Петербургские льготники имеют право арендовать там государственные дачи. Однако сделать им это не позволяют.

В ответ на публикацию исследования «Площади Восстания» канал «City Magazine» написал, что Петербург уже «пережил тамбовских и афонцев», поэтому «переживет и курортных»