"Химмашевский стрелок" выступил с последним словом: "Прошу вынести мне максимально строгое наказание"

"Химмашевский стрелок" Сергей Болков выступил с последним словом. Он долго собирался, но в итоге все же произнес небольшую речь.

"Прошу наказать меня по всей строгости закона. Всю сознательную жизнь я защищал людей и закон, но совершил преступление. Самое суровое наказание - мое личное. Приношу извинения родителям пострадавшего ребенка", - сказал Болков, еле сдерживая слезы.

Он признался, что ему "стыдно перед всем миром". "Всю жизнь я служил Родине, стране, людям. Давал клятву не щадить своей жизни", - отметил обвиняемый.

Болков заявил, что после преступления его жизнь рухнула. "От моих действий пострадал ребенок. Я не хотел стрелять в нее, я сам отец. Готов сгореть прямо на этом месте. Не буду просить о смягчении приговора. Почему это произошло, пояснить не могу", - сообщил Болков.

"Официально прошу суд вынести мне максимально строгую меру наказания. Чтобы каждый увидел, что все равны перед законом. Ничего не могу сказать в свое оправдание. Главное, все живы. Простите меня, я отвечу за все", - заключил Сергей Болков.

Суд удалился для оглашения приговора. Его вынесут 1 февраля.

Адвокат Болкова отказался от комментариев. Потерпевшие также не стали комментировать выступление Болкова.

Напомним, в Свердловском облсуде сегодня проходят прения сторон по делу "химмашевского стрелка". 30 мая прошлого года пьяный Болков вышел на балкон своей квартиры на Химмаше с охотничьим карабином и начал стрелять в воздух, а затем по прохожим и приехавшим сотрудникам Росгвардии. В результате стрелок ранил девочку, сидевшую с родителями в автомобиле, и одного из росгвардейцев, а также повредил девять машин и оборудование торговых точек.

Впоследствии Сергей Болков открыл огонь по бойцам СОБР, которые пытались проникнуть в квартиру для его задержания. В итоге им удалось это сделать и обезвредить стрелка.

Прокуратура потребовала для Сергея Болкова 20 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.