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Общество Свердловская область
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) им. В.В. Тетюхина в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд обязал КРСУ заключить с госпиталем Тетюхина договор на 1,3 млрд рублей

"Корпорация развития Среднего Урала" (КРСУ) обязана выкупить 25,6% акций (4,2 млн штук) АО "Госпиталь ВИТ", созданного для "Госпиталя Тетюхина", что приравнивается к 1,3 млрд рублей. Об этом сообщается в картотеке 17-го Арбитражного апелляционного суда. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 дней с момента решения суда, а именно до 30 января.

Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске "Корпорации развития Среднего Урала", подконтрольной свердловскому правительству, к госпиталю восстановительных и инновационных технологий – "Госпиталю Тетюхина" о взыскании суммы займа в размере 1,4 млрд руб. Таким образом, по словам советника генерального директора центра Михаила Лаврова, на замысле КРСУ по банкротству госпиталя был поставлен жирный крест. Тогда же он и высказался о вероятности подачи иска по понуждению КРСУ принять 25,6% акций.

Представители госпиталя надеялись, что региональное правительство поменяет оператора работы с медучреждением. Центр надеется "избавиться от всей этой истории, которую сопровождает шлейф негативных решений КРСУ за все годы его существования". Однако, насколько это будет возможным, станет известно только в будущем.

Сумма иска включала в себя средства, которые были выданы госпиталю со стороны областных властей в качестве госзайма на строительство клиники, плюс проценты. Возведение медучреждения велось по принципу частно-государственного партнерства. В руководстве лечебно-реабилитационного центра считают давление КРСУ попыткой рейдерского захвата. А губернатор Евгений Куйвашев обвинял руководство госпиталя в выводе активов учреждения в оффшор, находящийся на Кипре.

Куйвашев заявил, что регион не собирается "душить" госпиталь, а всего лишь стремится вернуть свои деньги, одолженные ранее на строительство медучреждения.

Теги: Госпиталь Тетюхина, КРСУ, суд, договор



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