24 Января 2022
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Общество Москва
Храм-на-Крови (2020) | Фото: Накануне.RU

Московским храмам рекомендовали перевести воскресные школы на дистанционку

Московские храмы и монастыри получили письмо с антиковидными рекомендациями от первого викария Патриарха Московского митрополита Воскресенского Дионисия. В письме рекомендуется усилить отслеживание состояния здоровья духовенства, сотрудников и прихожан.

Так, рекомендовано ежедневно измерять температуру, носить маску, проветривать помещения и проводить уборку, регулярно дезинфицировать руки.

"При появлении у священнослужителей или сотрудников признаков ОРВИ обязывать таковых оставаться дома до исчезновения этих симптомов, а при повышении температуры — проходить тест ПЦР; о заболевших коронавирусной инфекцией клириках неукоснительно сообщать отцам благочинным", - говорится в письме.

Также до стабилизации ситуации с заболеваемостью рекомендовано не проводить соборные службы с участием клириков разных храмов. Настоятели смогут перевести в онлайн-режим воскресные школы.

"Настоятельно рекомендую отложить очные викариатские и благочиннические мероприятия с участием большого числа людей до стабилизации эпидемической обстановки", - пишет митрополит Дионисий.

Теги: храмы, заболеваемость, воскресная школа, служба



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