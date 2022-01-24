Московским храмам рекомендовали перевести воскресные школы на дистанционку
Московские храмы и монастыри получили письмо с антиковидными рекомендациями от первого викария Патриарха Московского митрополита Воскресенского Дионисия. В письме рекомендуется усилить отслеживание состояния здоровья духовенства, сотрудников и прихожан.
Так, рекомендовано ежедневно измерять температуру, носить маску, проветривать помещения и проводить уборку, регулярно дезинфицировать руки.
"При появлении у священнослужителей или сотрудников признаков ОРВИ обязывать таковых оставаться дома до исчезновения этих симптомов, а при повышении температуры — проходить тест ПЦР; о заболевших коронавирусной инфекцией клириках неукоснительно сообщать отцам благочинным", - говорится в письме.
Также до стабилизации ситуации с заболеваемостью рекомендовано не проводить соборные службы с участием клириков разных храмов. Настоятели смогут перевести в онлайн-режим воскресные школы.
"Настоятельно рекомендую отложить очные викариатские и благочиннические мероприятия с участием большого числа людей до стабилизации эпидемической обстановки", - пишет митрополит Дионисий.