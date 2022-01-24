24 Января 2022
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Общество За рубежом
Джулиан Ассанж (2017) | Фото: https://www.gazeta.ru/

Суд в Лондоне разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Британский Высокий суд постановил, что Джулиан Ассанж может подать апелляцию на решение об экстрадиции в США. Об этом сообщает WikiLeaks в Twitter.

В декабре лондонский суд одобрил экстрадицию Джулиана Ассанжа по запросу США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Основатель WikiLeaks сейчас находится в британской тюрьме, несколько лет до этого он провел в лондонском посольстве Эквадора. В 2019 году Эквадор выдал его властям Великобритании. В январе 2021 года запрос на экстрадицию был отклонен, дело вновь начали рассматривать осенью.

Теги: джулиан ассанж, экстрадиция в сша



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