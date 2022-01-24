Родители раскритиковали Куйвашева из-за подготовки к детской covid-вакцинации

После сегодняшней публикации в Instagram о поставке в Свердловскую область детской вакцины "Спутник М", обеспокоенные родители набросились на губернатора Евгения Куйвашева в социальных сетях, обвиняя в "отравлении" детей и насмехаясь над словами о "добровольной вакцинации".

Огромное количество комментаторов утверждают, что в регионе не существует понятия "добровольная вакцинация", и выражают уверенность в том, что, как и в случае со взрослыми, детей просто будут вынуждать ставить прививку, угрожая дистантом и недопуском на секции.

"Про взрослых тоже говорили, вакцинация будет добровольной, в результате все в принудительном порядке, так что в сказки ваши слабо верится", - пишет ksyusham92.

"У нас и взрослая вакцинация абсолютно добровольно - не укололся, на работу не пускают (энергетика). Никакого принуждения. Я очень надеюсь, что пройдет время и вы поймёте масштаб ваших злодеяний", - присоединяется к его словам virza77.

"Так-то в России вообще вакцинация добровольная. Только сейчас не привьешься - останешься без работы. А с детьми так же будет? Не привился-остался без образования?" - добавляет anna_zhdanova_2019.

Многие также выражают скептицизм, не скупясь и на саркастичный тон в своих комментариях.

"Пока добровольная, потом через полгода начнется: "не привитые дети на дистант"; "Добровольная? Потом скажут, без прививок в школу нельзя"; "Это пока что вакцина добровольная, потом и подростков силой заставите прививаться"; "Добровольная! Хочешь - ставь! Не хочешь - ставь!"; "Добровольно, конечно. А кто не согласен, велкам на дистанционное образование"; "Абсолютно добровольная...ну-ну, мы вам верим".

Еще больше людей упрекнули губернатора в словах о "многих родителях, которые ужа дали согласие на вакцинацию своих детей", заявив, что ни один адекватный родитель "не сделает из своего ребенка подопытного кролика".

"Покажите, пожалуйста, кто дал согласие? Ну, не знаю я ни одного родителя, кто дал бы согласие на этот эксперимент над своим ребенком", - пишет potebniaolga.

"Вот врать не надо о большинстве! Ни один здравый человек не дал согласие!" - высказывается salahoff1.

"Ого, это столько подопытных кроликов, желающих уколоться непонятно чем в Свердловской области? Ну-ну..." - написал jazzmaninusa.

В комментариях подписчики предложили правительству Свердловской области, в том числе и самому губернатору, в первую очередь привить своих детей и внуков, да еще и в прямом эфире. Только после этого, по словам комментаторов, они готовы обдумать возможность вакцинации и собственных детей.

"Испытания будут проводить на детях чиновников"; "Своего ребенка привили уже? Или внука, кто там? Мы вас пропустим вперед"; "Ждём прямого эфира вакцинации ваших детей и внуков, господин градоначальник" ; "Испытайте сначала препарат на своих детях! А мы потом, возможно, подтянемся....".

Многие из пользователей сети в принципе насмехаются над заявлениями губернатора. Помимо "добровольной вакцинации" и "большого числа желающих" привиться, комментаторов позабавили слова о разбавленной вакцине.

"Впервые в истории медицины "создали" прививку для детей, просто разведя ее в 5 раз! Народ, это развод!" - пишет elenakadochnikova8.

"В Японии только начали проводить эксперимент на животных, изобретенной вакцины, а у нас уже столько их напридумали, и на людях испытывают", - утверждает voskretsovairina.

Часть людей интересуется составом вакцины, кто-то же возмущается действиями властей, по их мнению, игнорирующих мнение ведущих специалистов страны, которые выступают против детской вакцинации.

Напомним, еще 13 января 2022 года губернатор Куйвашев заявил на пресс-конференции заявил, что "детская вакцина от коронавируса еще не изобретена". Сегодня он через "Инстаграм" рассказал, что в регион доставили первую партию "Спутника М" в количестве 2,4 тыс. доз. Между тем, на днях губернатор Калининградской области Антон Алиханов сказал, что не стал бы прививать своих детей от ковида и рекомендовать это другим.