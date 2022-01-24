Кличко обвинил Германию в предательстве

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве за отказ поставить Украине оружие и остановить "Северный поток-2". Он написал об этом в журнале Spiegel.

"Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска", - написал он.

На днях канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу и США к осторожности в вопросе возможных санкций против России. Он считает, что они будут иметь негативные последствия, например, может возникнуть кризис с поставками российского газа в Европу.

Также стало известно, что Германия запретила Эстонии передавать Украине произведенные еще в ГДР 122-миллиметровые гаубицы Д-30, сообщал The Wall Street Journal.

По поводу "предательства" немцев сегодня украинское издание "Европейская правда" опубликовало статью "Германия толкает к войне и уничтожает свое будущее в Украине. Это нужно остановить". Она подписана редакцией и поддержана всеми ее журналистами, что происходит в исключительных случаях. Издание упрекает Германию также за блокирование движения Украины к членству в НАТО и потакание "Северному потоку-2". По мнению редакции, немцы не должны просто преследовать свои экономические выгоды, а должны больше думать об Украине, потому что после запуска газопровода Россия будто бы сможет напасть на Украину.

"Если коротко, Германия все больше становится пособником агрессора в восприятии украинцев", - обвиняет издание.