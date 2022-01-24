24 Января 2022
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Образование В России
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Новый курс истории в российских школах будет менее "евроцентричным"

Новый школьный курс всеобщей истории в российских школах перестанет быть "евроцентричным". Это должно помочь детям изучать прошлое и других частей света, пишут "Ведомости" со ссылкой на главу Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна.

Концепция преподавания курса определяет подходы к преподаванию, содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий, которые должны знать школьники.

В новой концепции, по словам Чубарьяна, ученые отходят от "европоцентризма" - мировоззренческой установки, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации. По мнению историка, сейчас на уроках всеобщей истории акцент делается на событиях в границах Европы, а в будущем школьники должны будут больше узнать об Азии, Африке и Латинской Америке.

Теги: курс истории, школа, школьники, александр чубарьян



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