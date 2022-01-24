В Тюмени главбух муниципального центра "Старт" наказана за махинации с 10,5 миллиона

В Тюмени суд наказал бывшего главного бухгалтера муниципального детско-юношеского центра "Старт", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным областной прокуратуры, в марте 2015 – декабре 2018 гг. главбух завышала себе зарплату, перечисляя её на свои банковские счета. Таким способом сотрудница "Старта" похитила более 10,5 млн руб., часть из которых впоследствии вернула.

Вердикт суда (в силу не вступил, может быть обжалован) – три года колонии общего режима и обязанность выплатить центру компенсацию в 7,6 млн руб.