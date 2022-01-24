Рашкину оставили в силе запрет действий по делу о незаконной охоте

Мосгорсуд признал законным избрание меры пресечения в виде запрета действий депутату Госдумы Валерию Рашкину по громкому уголовному делу об убийстве лося.

Как сообщает "Интерфакс", апелляционная жалоба в защиту Рашкина оставлена без удовлетворения.

Ранее Басманный суд запретил парламентарию охотиться и покидать ночью место жительства. Также Рашкину нельзя использовать любые средства связи и интернет, отправлять и получать корреспонденцию, общаться со свидетелями по уголовному делу и другими фигурантами уголовного дела.

В декабре Рашкина, пойманного под Саратовом за рулем машины с тушей лося, лишили на полтора года водительских прав. Кроме того, он оштрафован на 30 тысяч рублей. Напомним, депутат отказался от медицинского освидетельствования.

2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по ч.2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). В конце ноября коллеги коммуниста по парламенту отозвали у него депутатскую неприкосновенность и дали согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела. Сам политик заявлял о непреднамеренном убийстве лося, якобы, он перепутал его с кабаном, а друзья-охотники убедили его в том, что у них есть разрешение на охоту на кабана.