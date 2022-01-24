Евродепутат обвинил Макрона в эксперименте над людьми с принудительной вакцинацией

Евродепутат от Хорватии Мислав Колакусич сказал в глаза президенту Франции Эммануэлю Макрону на пленарном заседании в Европарламенте, что он лицемерит, когда радуется, что в ЕС нет смертной казни, потому что от последствий ковид-вакцинации в ЕС умерли десятки тысяч человек.

По мнению Колакусича, вакцины от ковида для некоторых фактически являются смертной казнью. Чтобы в этом убедиться, нужно лишь поинтересоваться официальными данными Европейского медицинского агентства (EMA).

Согласно данным ЕМА, только после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech к началу декабря умерли почти 6 тыс. человек. Это лишь случаи, которые были официально зафиксированы.

После массовой вакцинации во многих странах Европы сильно выросла общая смертность, которая до этого была намного меньше. В некоторых она снизилась, но в целом по ЕС снижения смертности не произошло, и она почти везде по-прежнему превышает фоновый уровень. При этом ковид-вакцинация запускалась именно для того, чтобы снизить смертность. И если всему виной "омикрон", а ранее "дельта", то зачем она вообще проводится? Побочные эффекты, включая смертельные случаи, есть, а результата нет.