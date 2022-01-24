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памятник Александру II в Челябинске (2022) | Фото: Накануне.RU

Историк: Земельная реформа Александра II предопределила крах Российской Империи

Реформаторскую политику Александра II сложно оценить позитивно, об этом заявил Накануне.RU историк Евгений Спицын, комментируя открытие памятника императору в Челябинске. По его словам, "освобождение" крестьян на деле означало статус временно обязанных, а аграрная реформа стала одним из важнейших факторов революции.

"Его называют царем-освободителем, считается, что он отменил крепостное право, но по факту аграрная реформа превратилась в свою противоположность, поскольку в ходе этой реформы помещичьи землевладения остались нетронутыми, более того, крестьян перевели в положение временно обязанных. Под выкупом земли был установлен выкуп их феодальных повинностей, а эта выкупная операция растянулась вплоть до первой русской революции, и только под напором мощных аграрных движений 1902-1905 годов Николай II был вынужден 3 ноября 1905 года издать соответствующий документ, который отменял все выкупные платежи за землю с 1 января 1907 года", - отметил Евгений Спицын.

Но, по самым скромным оценкам, с момента начала этой выкупной операции до ее окончания крестьяне за свои же надельные земли, которые они обрабатывали, заплатили не меньше 770 млн рублей, рассказал историк. И в ходе этой реформы крестьянские наделы существенно сократились, особенно в тех южных регионах страны, где производство зерна, технических культур приносило хорошие прибыли.

"Поэтому, с одной стороны, правительство вынуждено было проводить новую аграрную реформу, известную как "столыпинская". А, с другой стороны, именно земельная реформа Александра II, по сути дела, и предопределила крах Российской Империи и самой династии Романовых, поскольку население России на 85% было крестьянским, и нерешенность земельного вопроса была головной болью на протяжении всех этих пяти десятков лет", - добавил эксперт.

Как считает Евгений Спицын, неслучайно Ленин подчеркивал, что гвоздем и первой русской революции, и последующих революций был именно аграрный вопрос.

"Нам представляют Александра II как царя-реформатора, а на самом деле он загнал проблему вглубь, по сути дела, провел половинчатые реформы, которые потом и аукнулись в 1905 и 1917 годах", - заключил историк.

Константин Малофееев(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что Александр II погиб в результате террористического акта, организованного тайной революционной организацией "Народная воля".

Теги: Земельная реформа Александра II, памятник Александру II



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