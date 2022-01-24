Губернатор Моор даст согласие на вакцинацию своей дочери

Губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что даст согласие на вакцинацию своей несовершеннолетней дочери, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что в ближайшее время в регион поступит вакцина "Спутник-М", предназначенная для детей от 12 и до 17 лет.

"Мы уже начали диалог с родителями в школах, потому что для вакцинации нужно согласие. Я на этот вопрос отвечаю очень просто. У меня есть дочка, ей 17 лет. Я с супругой дома обсудил этот вопрос. Мы дадим свое согласие на вакцинацию", - сообщил Моор.

Отметим, что ранее сообщалось, что подростки с 15 лет могут дать согласие на вакцинацию самостоятельно. Коллективный иммунитет среди взрослого населения в области уже превысил 80%.

Также губернатор прокомментировал распространение штамма омикрон. По его словам, инфекция была выявлена не только у тюменца, вернувшегося из другой страны, но и у человека, который никуда не ездил.

"Поэтому можно сделать предположение, что омикрон в популяции циркулирует и набирает свою силу", - высказал мнение глава региона.