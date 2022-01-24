Пермский свинокомплекс начал расплачиваться перед энергетиками

АО "Пермский свинокомплекс", который находится в собственности Пермского края, в декабре прошлого года впервые полностью оплатило электроэнергию за месяц. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ-Прикамье".

По данным издания, предприятие перечислило 10,7 млн руб. АО осуществляло платежи, несмотря на то, что всю осень из-за африканской чумы не могло продавать свинину.

Однако, по данным "Пермэнергосбыт", в целом рост задолженности предприятия в 2021 г. составил более 72 млн руб., а совокупный долг предприятия, включая госпошлину и проценты за неисполнение денежных обязательств, составляют на сегодня 310 млн руб.

Перед "Газпром межрегионгаз Пермь" просроченная дебиторская задолженность составляет 122 млн руб. В рамках процедуры наблюдения, введенной в отношении предприятия, производится частичная оплата потребленного газа.

Напомним, в октябре в отношении АО "Пермский свинокомплекс", принадлежащего краевому правительству, введена процедура наблюдения.

Иск подало ООО "Компания "Урожай"". Напомним, прикамское предприятие задолжало компании деньги за поставленные пшеничные отруби в объеме 300 тонн. Свинокомплекс не полностью оплатил товар. "Урожай" пытается взыскать со свинокомплекса 1,47 млн руб. основного долга и 39,5 тыс. руб неустойки, а также оплату услуг представителя в размере 50 тыс. руб.