Рубль и фондовый рынок падают на фоне ожиданий военного конфликта на Украине

Российский фондовый рынок вместе с рублем в понедельник продолжили падение, связанное с обострением геополитических рисков. Так, индекс РТС потерял уже 3,5%, а доллар впервые с апреля прошлого года стоит 78 руб., евро – выше 88 руб. Ситуацию не может исправить даже дорожающая нефть, отмечают аналитики.

Аналогичная ситуация происходит с украинскими индексами.

Ранее в понедельник стало известно об эвакуации из Киева западных диппредставительств, а также о намерении НАТО нарастить военное присутствие у границ Украины.