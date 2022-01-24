24 Января 2022
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Политика За рубежом
(2017) | Фото:

НАТО приведет вооруженные силы в состояние боевой готовности

НАТО приведет свои вооруженные силы в состояние боевой готовности. Кроме того, Североатлантический альянс направляет дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины.

В заявлении НАТО утверждается, что Россия "продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее".

Согласно данным альянса, Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить в Литву четыре истребителя F-16.

Испания отправляет свои корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО. Также страна рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность отправить свои войска под командованием НАТО в Румынию.

Нидерланды направят в Болгарию два истребителя F-35, а также приведут в состояние готовности один корабль и наземные подразделения сил реагирования НАТО.

Также сообщалось, что американский президент Джо Байден рассматривает возможность развертывания тысяч военнослужащих в Восточной Европе, включая Прибалтику, а также военных кораблей и самолетов.

Ранее Госдеп разрешил всем членам семей сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину, сославшись на угрозу военных действий со стороны России. Вслед за США Великобритания начала эвакуацию своих дипломатов из Киева. Bild сообщает, что к эвакуации дипломатов с Украины готовится Германия, но в МИД ФРГ эту информацию опровергли.

Теги: нато, войска, украина



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