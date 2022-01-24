В РЭК рассмотрят подорожание проезда в Екатеринбурге до 32 рублей

Начиная с 1 февраля, стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может повыситься не до 33 руб., а до 32. Об этом говорится в проекте постановления, который уже в конце месяца рассмотрят в Региональной энергетической комиссии (РЭК).

Напомним, что в настоящий момент стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Екатеринбурга составляет 28 руб. за поездку, в метро - 32 руб. Как ранее сообщало Накануне.RU, перевозчики обратились в Гортранс с просьбой о повышении тарифа, при этом транспортники называли экономически эффективной стоимость 36-38 руб. Глава города Алексей Орлов заявлял, что повышение составит 33 руб. с 1 февраля.