24 Января 2022
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Общество Свердловская область
скорая помощь, фонд святой екатерины (2022) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Двадцать машин скорой помощи подарит екатеринбургскому здравоохранению Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины закупит ещё 20 машин скорой помощи. Это оперативная реакция учредителей фонда на резкий рост заболеваемости ковидом в Екатеринбурге.

скорая помощь, фонд святой екатерины(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский закупят для Екатеринбурга ещё 20 машин скорой медицинской помощи — на эти цели благотворители выделят 114 млн рублей. Учитывая скорость распространения коронавируса, новые автомобили передадут в кратчайшие строки — они выйдут на линию уже в феврале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда.

скорая помощь, фонд святой екатерины, реанимобиль, медицина(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Решение поддержать систему здравоохранения было принято после обращения главы Екатеринбурга Алексея Орлова в Фонд святой Екатерины.

Эпидемиологическая ситуация в столице Урала остается напряженной — с 17 января начался рост заболевших коронавирусом, в том числе выявляются пациенты с новым штаммом «омикрон». За последние две недели в Свердловской области число случаев заражения коронавирусом выросло почти в 2,5 раза.

скорая помощь, фонд святой екатерины(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Мы каждый день видим, как на дорогах Екатеринбурга постоянно работают машины скорой медицинской помощи, переданные учредителями врачам в прошлом году. В марте их количество существенно увеличится, а значит, скорость реагирования на вызовы жителей города сократится», — комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

александр андреев, фонд святой екатерины(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, что за последние два года автопарк городской скорой медицинской помощи пополнился 55 новыми автомобилями, которые также были приобретены учредителями Фонда святой Екатерины. При этом общий объем поддержки системы здравоохранения региона учредителями уже составляет больше 2,2 млрд рублей.

Теги: скорая помощь, фонд святой екатерины, андрей козицын, игорь алтушкин, андрей симановский, алексей орлов



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