ДНР: Украина готовится к наступлению

Народная милиция ДНР фиксирует подготовку украинских войск к наступлению на Донбасс. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Он сообщил, что в ряде бригад и батальонов ВСУ приостановлены отпуска для всего личного состава, а командирам всех уровней приказано находится в пунктах временной дислокации. Осуществляется переброска экипажей танков и артиллерийских расчетов.

На днях Басурин заявил, что проводится усиленная подготовка подразделений радиационной, химической и биологической защиты, что может означать намерения применить химическое оружие, которое недавно было доставлено в Авдеевку и Красный Лиман.

Также к линии разграничения стянуты реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", к которым подвозят боеприпасы. В последние недели активно прибывают снайперы, вдоль всей линии соприкосновения войска Киева активизировали разведку с применением беспилотных летательных аппаратов.

Недавно Британия поставила Украине более 460 тонн различных летальных вооружений, в том числе порядка 2 тыс. противотанковых гранатометов, рассказал Басурин.