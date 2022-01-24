Германия готовит эвакуацию дипломатов с Украины, - Bild

Газета Bild сообщила, что МИД Германии готовит план эвакуации своих сотрудников с Украины на случай обострения ситуации в регионе.

При этом в министерстве это не подтверждают. Никаких мер по сокращению посольского персонала, по словам представителя МИД ФРГ, не планируется.

Ранее сообщалось, что Великобритания и США начали эвакуацию сотрудников своих дипломатических миссий на Украине. Причиной стала "угроза обострения ситуации".

При этом в МИД Украины считают решение об эвакуации западных дипмиссий преждевременным.