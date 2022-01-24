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Общество В России
Валерий Рашкин (2021) | Фото: YouTube-канал Валерия Рашкина

Валерий Рашкин не может подобрать лося для отправки в саратовский лес

Депутат Госдумы Валерий Рашкин не может найти хозяйство, в котором бы ему продали лося. Парламентарий хочет таким образом возместить ущерб, нанесенный поголовью этих животных в Саратовской области.

Коммунист рассказал, что денежный штраф за незаконное убийство лося на охоте он уже уплатил, но сейчас хочет возместить и ущерб природе. Однако пока он не может договориться ни с одним хозяйством о покупке животного, стоимость которого варьируется от 80 до 800 тыс. руб. В комментарии РЕН-ТВ Рашкин даже пошутил, что ему, возможно, придется заказать лося в США: "Может помогут нам".

Депутат отметил, что нельзя просто купить первого попавшегося лося: в деле много тонкостей, они связаны с местом рождения того или иного животного, средой обитания и т.д.

Напомним, 2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по ч.2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). В конце ноября коллеги коммуниста по парламенту отозвали у него депутатскую неприкосновенность и дали согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела. Сам политик заявлял о непреднамеренном убийстве лося, якобы, он перепутал его с кабаном, а друзья-охотники убедили его в том, что у них есть разрешение на охоту на кабана.

Теги: валерий рашкин, лось, лес



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