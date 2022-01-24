24 Января 2022
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Прецедент: в нижегородской школе невакцинированных и неболевших детей отправили на дистант

Невакцинированных и не болевших ковидом в течение последних 6 месяцев детей из 6-Б класса школы №131 Нижнего Новгорода отправили на дистанционный режим. Эту информацию подтвердил региональный Минобр, сообщает телеграм-канал "Инфо объединение родителей".

Информация об этом вначале появилась в местных СМИ. Предлогом стал положительный тест на ковид у одного из учеников. Канал обращает внимание на то, что создан прецедент: невакцинированных детей отправляют на дистант. При этом никакой нужды в детской вакцинации нет, так как дети болеют легко, а вакцинированные точно так же могут передавать вирус, как и невакцинированные.

"Фактически это понуждение родителей дать согласие на экспериментальную прививку детям, клинические испытания которой еще не завершены. Этот приказ - "проба пера", как нас всех будут ломать об коленку и склонять к вакцинации детей", - считает канал.

Напомним, что и по "взрослым" вакцинам результаты испытаний, несмотря на обещания, так и не были опубликованы, а статистика показывает, что влияние вакцинации на снижение заболеваемости и смертности отсутствует.

Теги: ковид, дистант, школа, дети, вакцинация



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