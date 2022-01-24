24 Января 2022
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Общество В России
(2011) | Фото: canoe.ca

YouTube заблокировал аккаунты группы "Земляне" и "Русского радио"

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты радиостанции "Русское радио" и группы "Земляне".

Как сообщает "Русская медиагруппа" на сайте "Русского радио", официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества.

Аккаунты заблокировали после обращения неизвестной фирмы, разместившей в своем аккаунте YouTube материалы правообладателя раньше, чем они появились на канале "Русского радио". Сервису предоставили документы, подтверждающие права, однако администрация YouTube проигнорировала эти доводы.

В медиахолдинге заявили, что оставляют за собой право обращения в Роскомнадзор с жалобой "на акт цензуры и незаконного ограничения свободы слова американской компанией для граждан РФ".

"Возможно, причина [блокировки] не в правилах видеохостинга, а в том, что "Русское радио" — единственная радиостанция, продвигающая исключительно русскую музыкальную культуру, а YouTube-канал станции пропагандирует традиционные ценности?" — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор напомнил, что с 2020 года YouTube 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам. Наиболее часто ограничения накладываются на российское СМИ RT.

В сентябре видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part, а также пояснить причины их введения.

В YouTube уточнили, что немецкие каналы RT нарушали правила о "ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19".

Теги: YouTube, Русское радио, Земляне



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