24 Января 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Александр Лукашенко, Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Нам не надо никакой войны. Но американцы сами подталкивают нас к этим действиям – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США сами подталкивают Россию и Белоруссию к военным действиям. Об этом он заявил на встрече с руководством пограничной службы.

"Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси, - рассказал Лукашенко. - Так вот я хочу обратить их к тому, что я сказал в Лунинце. Думаю, не надо ничего тут добавлять. Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами. По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают".

"Слушайте, нам уже хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, ну вы знаете, как мы будем на это отвечать. Поэтому в контексте развития ситуации вокруг нас, здесь в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем. И я в этом даже не сомневаюсь", - добавил президент Белоруссии.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, конфликт, военные действия



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