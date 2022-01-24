Памятник Александру II открыли в Челябинске

В Челябинске открыли памятник императору Александру II в парке "Алое поле". На церемонию открытия пришло более сотни горожан, передает корреспондент Накануне.RU. В мероприятии приняли участие митрополит Челябинский и Миасский Алексий, председатель общества "Царьград" Константин Малофеев, вице-губернатор Анатолий Векшин.

По словам митрополита Челябинского и Миасского Алексия, Александр II очень многое сделал для Южного Урала.

"Благодаря его реформам, благодаря его трудам через Челябинск прошла железная дорога, это дало толчок для развития нашего города. Государя очень любил народ, неслучайно он получил наименование Александр-Освободитель, потому что он отменил крепостное право. Сама жизнь императора была очень достойна, а его кончина была блаженной. Мы помним, что на него совершалось много покушений и во время последнего покушения, когда в него бросили бомбу, он мог спастись, но он стал помогать раненым людям и получил вторую бомбу. В результате чего государь скончался", - отметил он.

Митрополит подчеркнул, что памятник открывают для того, чтобы показать связь времен. "Это очень символично, что здесь, на Алом поле, есть памятники советской эпохи, памятники индустриальной эпохи, и теперь мы открываем памятник, который посвящен тем людям, которые сделали большой вклад в развитие нашего Отечества", - добавил он.

Анатолий Векшин тоже отметил, что Александр II освободил русский народ. "Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, реализуя волю наших предков", - заявил он.

Константин Малофеев рассказал, что этот памятник - копия златоустовского. У скульпторов была задача восстановить его по фотографиям и чертежам. "Надо сказать, что в Российской империи было 3 тыс. памятников Александру II, поэтому восстановить его было легко", - отметил он.

По словам Малофеева, установку памятника в Челябинске поддерживают более 70% челябинцев. "Это немыслимый уровень свободы и волеизъявления народа, который сейчас происходит с памятниками или названиями улиц, потому что, когда в 20-е годы прошлого века большевики сносили памятники или переименовывали улицы, никто не проводил всенародные волеизъявления", - подчеркнул он.

Он рассказал, что за последние годы были установлены памятники Александру Невскому, Екатерине II в Крыму и Александру III в Петергофе, который открывал президент России Владимир Путин.

"Везде, по всей стране устанавливаем памятники государям. Это восстановление исторической справедливости. Мы же с вами жили не только в 20 веке, и несправедливо, что 20 век занимает много места. Площади и улицы названы именами деятелей, ставшими известными в 20 веке, но нам же тысячу лет, предыдущие девять веков наши предки основывали эти города, и было бы справедливо воздать им по заслугам", - считает Константин Малофеев.

Напомним, на публичных слушаниях, прошедших в Челябинске, большая часть участников высказалась против установки памятника. По итогам слушаний решено было провести опрос горожан на сайте мэрии, где 43,1% респондентов уже высказались за установку памятника, 29,7% - против, ещё 20,9% появление монумента оказалось безразлично. В мае 2021 года депутаты Челябинской городской думы проголосовали за установку в сквере на "Алом поле" памятника Александру II. В октябре стало известно, что инициаторов установки памятника императору Александру II привлекут к административной ответственности за проведение работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием объектов культурного наследия.