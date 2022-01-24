24 Января 2022
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Политика За рубежом
Боевики, Африка, негр, террорист, война (2021) | Фото: EPA/KATE HOLT

Президент Буркина-Фасо задержан поднявшими мятеж военными

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе задержан военными, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

23 января на нескольких армейских базах в стране произошел мятеж военных. Местное издание Burkina24 вероятной причиной волнений назвало попытку освободить генерала Жильбера Диендере, возглавлявшего госпереворот в 2015 году.

По данным французской радиостанции RFI, мятежники выступили с требованиями из шести пунктов, среди которых полная смена военного командования.

Также сообщается о разгоне антиправительственного митинга в столице страны и десятках пострадавших. Правоохранители применили слезоточивый газ после того, как участники протеста возвели баррикады и подожгли шины.

Как пишет "МК", демонстранты протестовали против руководства страны, возглавляемого Роком Марком Кристианом Каборе.

В 2020 году президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о сложении полномочий и роспуске парламента после того, как его и премьер-министра Бубу Сиссе захватили мятежники, начавшие государственный переворот.

Теги: Буркина-Фасо, мятеж, военные



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