Президент Буркина-Фасо задержан поднявшими мятеж военными

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе задержан военными, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

23 января на нескольких армейских базах в стране произошел мятеж военных. Местное издание Burkina24 вероятной причиной волнений назвало попытку освободить генерала Жильбера Диендере, возглавлявшего госпереворот в 2015 году.

По данным французской радиостанции RFI, мятежники выступили с требованиями из шести пунктов, среди которых полная смена военного командования.

Также сообщается о разгоне антиправительственного митинга в столице страны и десятках пострадавших. Правоохранители применили слезоточивый газ после того, как участники протеста возвели баррикады и подожгли шины.

Как пишет "МК", демонстранты протестовали против руководства страны, возглавляемого Роком Марком Кристианом Каборе.

В 2020 году президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о сложении полномочий и роспуске парламента после того, как его и премьер-министра Бубу Сиссе захватили мятежники, начавшие государственный переворот.