Великобритания начала эвакуацию своих дипломатов из Киева

Великобритания следом за США начала эвакуацию сотрудников своей дипломатической миссии на Украине. По данным BBC, будет эвакуировано около половины сотрудников британского посольства в Киеве. Причиной эвакуации стала "угроза обострения ситуации".

Интересно, что в МИД Украины считают решение об эвакуации западных дипмиссий преждевременным. Так, официальный представитель ведомства Олег Николенко заявил, что "кардинальных изменений в ситуации по безопасности в последнее время не произошло, поскольку российская угроза остается постоянной с 2014 года, а скопление российских войск у границы началось еще в апреле прошлого года". При этом украинские власти сами ежедневно сообщают о, якобы, усугубляющейся ситуации.

Решение Госдепа США эвакуировать дипломатов из Киева прокомментировали и в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Они [Госдепартамент США] предупреждение своим гражданам, ну, может не своим, а вообще всем, относительного того, что на Украину ездить опасно, опубликовали недели две, наверное, назад. <…> Это вопрос к американской стороне, как они выстраивают свою информационную повестку. Например, все готовились к переговорам в Женеве, а они, видимо, готовили эти украинские файлы, которые в ночь и опубликовали", - заявила Мария Захарова в эфире "Эха Москвы".