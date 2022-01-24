24 Января 2022
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Храм-на-Крови (2020) | Фото: Накануне.RU

В пункте вакцинации от ковида, открытом в уральском храме, привили чуть больше 10 человек

На Среднем Урале вакцинацию против COVID-19 впервые провели в храме.

Напомним вакцинация была организована в городе Артемовский в Храме во имя святого Пророка Божия Илии. В минувшее воскресенье медики центральной районной больницы вакцинировали против ковида настоятеля и прихожан.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, прививки сделали после завершения воскресной службы. Вакцинацию прошли 13 человек, впервые это сделали четверо прихожан. Через три недели медик снова приедет в храм, и они получат второй компонент "Спутника V".

В следующее воскресенье вакцинацию планируется организовать в другом храме Артемовского. Об этом попросили сами прихожане.

Теги: храм, вакцинация, ковид, Средний Урал



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