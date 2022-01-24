Андрей Травников обозначил механизмы привлечения и закрепления молодых кадров в экономику Новосибирской области

Сегодня, 24 января на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников рассматривал Вопросы подготовки и привлечения кадров для экономики региона.

«Приятно, что на фоне всех других Новосибирская область выглядит очень привлекательно. Мы несколько лет подряд идем с миграционным притоком населения на территорию Новосибирской области, и даже сложные пандемийные годы, 2020-2021, на эту тенденцию, к счастью, не повлияли – мы по итогам 2021 года, за счет этого притока, миграционного баланса, прирастем. И здорово, что в этом составе много молодежи, в том числе студентов. Но чтобы студенты, будущие выпускники, вернулись на родину работать по специальностям, закрепились в нашем регионе, очень важно создать условия для их работы. Здесь поле для нашей совместной деятельности, и много разных инструментов – инструмент целевой подготовки, целевые договоры, совершенствование целевого прогнозирования и вовлечения наиболее широкого круга работодателей в эту систему. Постоянный контакт с нашими руководителями, работодателями, для того, чтобы они также осознали важность закрепления кадров и на своих предприятиях, и в регионе в целом», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Об увеличении объемов подготовки кадров в вузах и колледжах, расположенных на территории региона, участникам заседания доложили заместитель губернатора Сергей Нелюбов и председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, за период с 2018 по 2021 годы объем КЦП, ежегодно утверждаемый Правительством Новосибирской области, увеличился на 1041 бюджетное место.

При этом, начиная с 2018 года, активную работу по совершенствованию механизма влияния регионов на процесс принятия решений об объеме бюджетных мест в вузах осуществляет рабочая группа, а сейчас комиссия Госсовета РФ по направлению «Наука» под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

В результате объём контрольных цифр приёма для вузов Новосибирской области увеличился с 2018 по 2021 годы на 21,6 %; по программам бакалавриата – на 27,9 %, по специалитету – на 15,3 %, по магистратуре – на 9 %.

Приоритетными направлениями подготовки за период с 2019 года стали: по программам бакалавриата – образование и педагогические науки, математика и механика, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика, биологические науки; по программам специалитета – техника и технологии строительства, лечебное дело, педиатрия; по программам магистратуры – биологические науки, архитектура, информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки. Большее число бюджетных мест получено по специальностям и направлениям, востребованным в регионе работодателями и абитуриентами.